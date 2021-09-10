За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали рекордное количество людей -173 615 граждан. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Одну дозу получили - 67 042 человека, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 106 573.

В течение суток работало 1 010 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививки, 337 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 5 789 254 человека. Одну дозу - 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 618 573 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине проведено 10 407 825 прививок.

Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

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