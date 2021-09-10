В пятницу, 10 сентября, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Евросоюз будет ослабевать без Украины, а НАТО - иметь потери. Об этом он сказал в ходе форума YES Brainstorming 2021

Зеленский сообщил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от президента Джо Байдена по членству Украины в НАТО.

Да, мы не получили прямой позиции по НАТО. У нас была важная встреча, США имеют с Украиной долгие годы существования отношений, считаю, что они сейчас лучше, чем были.

По его словам, Украина готова к вступлению в НАТО.

Моя позиция проста - мы готовы к НАТО: уровню армии, специалистов, реформы, которые мы проводим нужны, прежде всего. Мы не получаем на что рассчитываем? Да, мы этого не получаем, но мы этого не просим. Нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины прочного Европейского союза не будет. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, ЕС без Украины будет сильнее слабнуть", - сказал Зеленский. Если вы хотите, чтобы Россия усилилась - не берите Украину (в ЕС и НАТО).

Также он считает вероятной возможность полномасштабной войны с Россией.

Если будет мощная эскалация со стороны России – это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая возможность есть.

По его мнению, это будет трагической ошибкой Москвы.

Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность.

Ранее Зеленский призвал сенаторов США сохранить санкционное давление на "Северный поток-2".

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