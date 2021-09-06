Зеленский призвал сенаторов США сохранить санкционное давление на "Северный поток-2" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса США. Во время разговора стороны затронули ряд важных вопросов, среди которых было и сохранение санкционного давления на "Северный поток-2".
Во время встречи Зеленский поблагодарил США за двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины и усилия, которые были приложены в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации.
Лидер Украины отметил, что Российская Федерация продолжает использовать поставки газа как оружие, в связи с чем необходимо сохранить санкционный давление на "Северный поток-2".
"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа как оружие. Санкционный давление на "Северный поток – 2" должен быть сохранен", - отметил Владимир Зеленский.
Стороны отметили важность договоренности по обновлению Хартии стратегического партнерства между странами и возобновлению работы Комиссии стратегического партнерства.
"Во время встречи также состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения Операции объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Марьинки и Золотого", - отмечает пресс-служба.
Читайте также, США ввели санкции против двух россиян и одного судна России, связанных со строительством "Северного потока-2".
Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях против участников проекта.
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