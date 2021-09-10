В Днепре мать решила свести счеты с жизнью и "унести" за собой годовалого ребенка. Для этого она решила использовать сильнодействующие вещества. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Мать-убийца намеревалась сделать смертельную инъекцию, однако содеянное не принесло желаемого результата для самой самоубийцы, которую медики спасли, экстренно госпитализировав с острым отравлением лекарственными препаратами. При этом ребенок, к сожалению, умер.

Бабушка первой пришла в квартиру и увидела дочь с внуком без сознания. Также она обнаружила остатки медикаментов и предсмертную записку. Она сразу вызвала скорую и пыталась реанимировать ребенка. В больнице мальчик умер.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное производство в отношении 29-летней матери по факту умышленного убийства малолетнего ребенка.

Ранее мы писали, что на Прикарпатье женщина оставила своего новорожденного ребенка на улице под домом соседей, и малыш умер от переохлаждения. Она надеялась, что сына увидит соседка и займется им, о том, что ребенок умрет на улице, женщина якобы предположить не могла.

Кроме того, в Винницкой области во время поминок мать убила собственного сына. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы, во время застолья между матерью и сыном произошла ссора, следователи обратили внимание, что свидетели, давая показания, путаются в фактах.

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