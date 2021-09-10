Прогноз погоды на выходные 11-12 сентября [ Редактировать ]
На выходных, 11 и 12 сентября, в Украине будет тепло и солнечно. В некоторых областях температура воздуха днем достигнет +27 градусов.
Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Прогноз на 11 сентября
11 сентября будет переменная облачность и без осадков во всех регионах Украины.
- На западе температура воздуха днем составит +23+26, а ночью +7+11.
- На севере днем будет +23+26, а ночью +10+13.
- На юге будет днем +22+27, а ночью +12+15.
- На востоке прогнозируют днем +24+26, а ночью +10+13.
- В центре днем будет +24+26, а ночью +9+14.
Прогноз на 12 сентября
12 сентября такая же погода останется в большинстве областей. Только в Крыму будет дождь и гроза.
- На западе температура воздуха днем составит +23+26, а ночью +9+12.
- На севере днем будет +23+26, а ночью +10+13.
- На юге будет днем +22+27, а ночью +12+16.
- На востоке прогнозируют днем +24+26, а ночью +11+14.
- В центре днем будет +24+26, а ночью +10+14.
Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.
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