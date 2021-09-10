На выходных, 11 и 12 сентября, в Украине будет тепло и солнечно. В некоторых областях температура воздуха днем достигнет +27 градусов.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Прогноз на 11 сентября

11 сентября будет переменная облачность и без осадков во всех регионах Украины.

На западе температура воздуха днем составит +23+26, а ночью +7+11.

На севере днем будет +23+26, а ночью +10+13.

На юге будет днем +22+27, а ночью +12+15.

На востоке прогнозируют днем +24+26, а ночью +10+13.

В центре днем будет +24+26, а ночью +9+14.

Прогноз на 12 сентября

12 сентября такая же погода останется в большинстве областей. Только в Крыму будет дождь и гроза.

На западе температура воздуха днем составит +23+26, а ночью +9+12.

На севере днем будет +23+26, а ночью +10+13.

На юге будет днем +22+27, а ночью +12+16.

На востоке прогнозируют днем +24+26, а ночью +11+14.

В центре днем будет +24+26, а ночью +10+14.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.