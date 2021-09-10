В Австрії електромобілі та "гібриди" вперше стали популярнішими за бензинові та дизельні автівки. Про це свідчить статистика нових машин, зареєстрованих в країні протягом минулого місяця.

Майже половина з них - на альтернативних видах пального. Протягом останнього року попит на екологічніші автівки зріс удвічі.