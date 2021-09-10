В Австрії електромобілі та "гібриди" стали популярнішими за звичайні автівки [ Редактировать ]
В Австрії електромобілі та "гібриди" вперше стали популярнішими за бензинові та дизельні автівки. Про це свідчить статистика нових машин, зареєстрованих в країні протягом минулого місяця.
Майже половина з них - на альтернативних видах пального. Протягом останнього року попит на екологічніші автівки зріс удвічі.
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Про це свідчить статистика нових машин, зареєстрованих у країні протягом минулого місяця.
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Залишити шини від автівки просто посеред пустелі - саме так у Кувейті позбавляються старої автомобільної гуми! Через це в країні утворилося найбільше звалище шин у світі.
І поки щодня зі звалища виїжджають понад пів тисячі вантажівок зі старими шинами, в країні радіють. Кажуть, нарешті проблему з "гумовим кладовищем" почали розв'язувати.
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