Мешканка Дніпра намагалась вбити себе та свою дитину [ Редактировать ]
Резонансний злочин у Дніпрі! Жінка намагалася вбити себе і свою дитину. Її непритомну з однорічним сином знайшла бабуся. Поруч лежали шприци, ампули з-під лікарських препаратів та передсмертна записка.
Обох у критичному стані госпіталізували. Та в лікарні хлопчик помер. Жінка - у тяжкому стані. Навіщо вона зважилася на суїцид та вбивство, з'ясовують правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження.
Олександр Михайленко, завідувач центру лікування гострих отруєнь КНП "Міська клінічна лікарня №4":
Женщина, 40 лет, поступила вчера с острым отравлением психотропными, снотворными препаратами, тяжелой степени. Суицидальная попытка. На данный момент состояние больной с положительной динамикой. Она доступна к елементарному контакту. На простые вопросы отвечает "да" или "нет".
по теме
27-річний Андрій зі Львівщини отримав кульове поранення в голову внаслідок ворожого снайперського пострілу. Після складних маніпуляцій боєць досі у комі. Але лікарі кажуть, що загальний стан покращується.
Після складних маніпуляцій боєць досі у комі. Але лікарі кажуть, що загальний стан покращується.
Правоохранители открыли уголовное производство
На Закарпатті медики, щоб не повторити страшної статистики попереднього спалаху, готові працювати майже цілодобово.
Термінова допомога потрібна дворічному Нікіті Крижному. У хлопчика рідкісна генетична хвороба - спінально-м'язова атрофія.
На Одещині розгорається скандал навколо медичних закладів колишніх районних центрів. Влада нібито змушує їх реорганізуватися та стати філіями опорних лікарень, визначених урядом.