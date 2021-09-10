Резонансний злочин у Дніпрі! Жінка намагалася вбити себе і свою дитину. Її непритомну з однорічним сином знайшла бабуся. Поруч лежали шприци, ампули з-під лікарських препаратів та передсмертна записка.

Обох у критичному стані госпіталізували. Та в лікарні хлопчик помер. Жінка - у тяжкому стані. Навіщо вона зважилася на суїцид та вбивство, з'ясовують правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження.

Олександр Михайленко, завідувач центру лікування гострих отруєнь КНП "Міська клінічна лікарня №4":