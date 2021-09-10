Звуки заводів, потягів, гучний сміх та мелодії з органного залу. І все це піймане у скульптурі.

Тож який він голос міста Дніпра, що набув форми та кольору, покаже Олена Мендалюк.

Звукові спогади та образи. Варто заплющити очі і уявити рідне місто. Із чим воно асоціюється? Тут, у Дніпрі люди кажуть: їхнє місто - це гул заводів та ракетного двигуна, мелодії музичних фонтанів. А ще:

Борис Філатов, міський голова Дніпра:

Звук старого холодильника Днепр. Второй звук - это звук передвигающегося через мост железнодорожного состава с рудой. Это то, что из детства. Просили рассказать свои детские воспоминания. Я - коренной житель Днепра. И третий звук с которым ассоциируется современный город, его не было сегодня слышно, но он там однозначно заложен - это звук скорой помощи.

Денис Мінін, голова міжнародної організації Street Workout:

Когда бежит человек - это полет кросовок по асфальту, по траве. Это, конечно же, длинная набережная, где есть река Днепр. Это хлест воды, это хлест человека который падает со снаряда спортивного, это разные звуки детей. Это игры, это коляска. Это игра в теннис. Потому что город Днепр - он спортивный.

Звуки Дніпра писали не один день. Зібрали гігабайти матеріалу. Опрацьовували їх у Німеччині. За допомогою комбінації програм звукового дизайну та 3D-візуалізації, трансформували аудіо-доріжки в арт-об'єкт.

Альона Тимошенко, ініціаторка проєкту "Звуки Міста":

Ці звуки перетворюються на форму. І ця форма в один прекрасній момент зупиняється і потім по цій формі, по цьому макету вже на виробництві робиться каркас, далі скульптура.

Кольори скульптури не випадкові. Помаранчевий - символізує металургію, синьо-зелений - річку Дніпро.

Скульптуру "Звуки Міста" вже презентували в Дніпрі, Києві та Одесі. За словами ініціаторки проєкту, кожен арт-об'єкт унікальний.

Альона Тимошенко, ініціаторка проєкту "Звуки Міста":

Якщо ми говоримо про Одесу, ми одразу згадуємо про море, якщо ми говоримо про Дніпро, ми одразу згадуємо про заводи і річку Дніпро. Якщо ми говоримо про Львів - там зовсім інші звуки. Вони всі гарні, вони всі відповідають інтонації міста, настрою міста атмосфері міста.

Проєкт "Звуки Міста" приурочили до 30 річниці Незалежності України.