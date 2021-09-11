Китайская компания-производитель электроники Xiaomi заблокировала работу своих смартфонов на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает портал XDA-developers.

Помимо полуострова работа устройств прекратилась и в Сирии, Северной Корее, на Кубе, в Судане и Иране, так как они находятся под санкциями крупных мировых государств. Известно, что политика компании, касающаяся экспорта, запрещает реализацию смартфонов в этих регионах.

Отмечается, что Xiaomi борются с нелегальным ввозом своей продукции. Заблокированным пользователям приходит сообщение с текстом "политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на указанной территории". В настоящее время отключены не все пользователи, только их часть.

Читайте также, Xiaomi анонсировали интригующее нововведение для смартфонов бренда. Устройства в скором времени обзаведутся полезной функцией под названием Xiaomi Magic, которая появится вместе с обновлением MIUI 12.5.

Кроме того, смартфоны Xiaomi каждый год демонстрируют небывалый технологический рост. Устройства с каждой последующей моделью становятся быстрее, надежнее, красивее и оснащаются одними из самых удобных функций, одну из таких полезных и крайне удобных функций Xiaomi отключили для соблюдения закона.

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