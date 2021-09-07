Смартфоны Xiaomi получат "магические" способности [ Редактировать ]
Источник: Xiaomi
Xiaomi анонсировали интригующее нововведение для смартфонов бренда. Устройства в скором времени обзаведутся полезной функцией под названием Xiaomi Magic, которая появится вместе с обновлением MIUI 12.5.
Особенность "магической" функции Xiaomi Magic в том, что она позволяет синхронизировать и передавать музыку между разными устройствами, включая умные колонки без необходимости в сопряжении – достаточно, чтобы устройства находились в одной Wi-Fi сети.
В списке на получение новой функции Xiaomi Magic оказалось 69 смартфонов китайского производителя. получат поддержку.
Причем в Xiaomi Mix 4 наряду и планшетах Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro она доступна сразу из коробки.
Список смартфонов, которые получат новую функцию:
- Mi 11
- Mi 11 Ultra
- Mi 11 Pro
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11i
- Mi 11X
- Mi 11X pro
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10S
- Mi 10T
- Mi 10T pro
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 10 Lite
- Mi 10i
- Mi 10T Lite
- Mi 10 Ultra
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9
- Mi 9 Lite
- Mi 9 SE
- CC9
- CC9 Pro
- CC9 Pro Premium
- Mi Note 10 Pro
- Mi Note 10 Pro Premium
- Mi Note 10 Lite
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Gaming
- Redmi K30 4G
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30S
- Redmi 10X 4G
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 9 (глобальная версия)
- Redmi Note 9 9S
- Redmi Note 9 (китайская версия)
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi 9T
- Redmi 9T NFC
- POCO F3
- POCO F3 GT
- POCO F2 Pro
- POCO X3
- POCO X3 NFC
- POCO X3 Pro
- POCO X3 GT
- POCO X2
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi избавились от бренда Mi спустя 10 лет.
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