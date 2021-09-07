Xiaomi анонсировали интригующее нововведение для смартфонов бренда. Устройства в скором времени обзаведутся полезной функцией под названием Xiaomi Magic, которая появится вместе с обновлением MIUI 12.5.

Особенность "магической" функции Xiaomi Magic в том, что она позволяет синхронизировать и передавать музыку между разными устройствами, включая умные колонки без необходимости в сопряжении – достаточно, чтобы устройства находились в одной Wi-Fi сети.

В списке на получение новой функции Xiaomi Magic оказалось 69 смартфонов китайского производителя. получат поддержку.

Причем в Xiaomi Mix 4 наряду и планшетах Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro она доступна сразу из коробки.

Список смартфонов, которые получат новую функцию:

Mi 11 Mi 11 Ultra Mi 11 Pro Mi 11 Lite 4G Mi 11 Lite 5G Mi 11i Mi 11X Mi 11X pro Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10S Mi 10T Mi 10T pro Mi 10 Youth Edition Mi 10 Lite Mi 10i Mi 10T Lite Mi 10 Ultra Mi 9 Pro 5G Mi 9 Mi 9 Lite Mi 9 SE CC9 CC9 Pro CC9 Pro Premium Mi Note 10 Pro Mi Note 10 Pro Premium Mi Note 10 Lite Redmi K40 Redmi K40 Pro Redmi K40 Pro+ Redmi K40 Gaming Redmi K30 4G Redmi K30 5G Redmi K30 Pro Redmi K30 Pro Zoom Redmi K30 Ultra Redmi K30i 5G Redmi K30S Redmi 10X 4G Redmi 10X 5G Redmi 10X Pro 5G Redmi Note 9 (глобальная версия) Redmi Note 9 9S Redmi Note 9 (китайская версия) Redmi Note 9 5G Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 9 Pro Max Redmi Note 9T Redmi Note 10 Redmi Note 10T Redmi Note 10 5G Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro 5G Redmi Note 8 Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 (2021) Redmi 9T Redmi 9T NFC POCO F3 POCO F3 GT POCO F2 Pro POCO X3 POCO X3 NFC POCO X3 Pro POCO X3 GT POCO X2

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi избавились от бренда Mi спустя 10 лет.

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