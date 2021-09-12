Без поєдинків, але в палкій дискусії депутати вирішували, чи треба звертатися до конгресу США, аби отримати статус основного союзника поза НАТО.

Вони почали. Після майже півтора місяця літніх канікул депутати повернулися під купол. І початок нової сесії вже традиційно став початком нового політичного сезону. І спокійним він точно не буде. Бо восени обіцяють і міністерські чистки, і ухвалення скандальних законів.

Один із них, до речі, спікер уже надіслав до Венеційської комісії як суперечливий. Ідеться про президентський законопроєкт щодо деолігархізації. Проти ухвалення документа виступили всі фракції, звісно, крім монобільшості. Та якщо і про деолігархізацію, і про плани на осінь, зокрема, про можливий міністропад депутати говорили в кулуарах, то в залі атмосфера була звичною.

Обранці голосували, сперечалися, блокували трибуну і навіть... билися. Що було і що буде в парламенті - знає Анна Каменєва.

Вони повернулися. Після довгих літніх канікул, які чи не кожен провів із думками про Батьківщину на Батьківщині:

Була тиждень в Одесі.

Дома, на Рівненщині.

Я, власне, не покидав роботу, тому не можу сказати, що я дуже скучив.

Скучили чи ні, та програма, мінімум на цю сесію, вже розписана.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Бюджет на наступний рік, гучні відставки міністрів, скандальні закони про олігархів та податкові новації. А ще - боротьба з поправковим спамом. Цей політичний сезон обіцяє бути гарячим. Як-не-як, екватор роботи цього скликання.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Якщо в цій Верховній Раді не набереться мужності об’єднатися навколо питань, які дійсно захищають національні інтереси України і людей, то до наступного екватору ця Верховна Рада доїде з рейтингом ноль.

Тож з першого дня вирішили працювати без кордонів. Ну майже. Кулуари для журналістів через півтора року заборони - відкрили.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Кулуари розділили отакими синіми стрічками. Сюди журналістам можна, а сюди - зась. Якими карантинними нормами це можна пояснити - не зрозуміло. Утім до сектора, де зазвичай ходить більшість "слуг народу" - доступ обмежений.

Та в перший тиждень після канікул депутати від журналістів не ховаються. І беруться до роботи. За три дні - 12 законопроєктів. Перезапустили індустріальні парки, розсекретили зарплати провідних менеджерів держкомпаній, легалізували крипторинок. А ще - попрацювали над помилками. Виправили норму, за якою під фінмоніторинг має підпадати переказ у понад 5 тисяч гривень.

Ігор Фріс, народний депутат, "Слуга народу":

Людям, а це, по даним експертів, близько 13 млн переказів за рік - в нашій державі, щоб перерахувати 5 тисяч гривень, повинні перерахувати 4999 грн однією платжікою і 1 грн другою платіжкою.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ми витратили певну кількість часу в залі, для того, щоби здавалось би ліквідувати помилку на 1 гривню, а обійшлась вона нам в мільйони гривень.

У надії на те, що на мільйони, на мільярди доларів депутати ухвалили банківські закони "під МВФ". Один із них - про незалежність Нацбанку. Який в опозиції розкритикували. Зокрема за те, що до Наглядової ради НБУ можуть потрапити іноземці.

Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина":

Виключається вимога постійного проживання в Україні для кандидата в члени Ради Нацбанку. Виключається вимога відсутності судимості для голови НБУ. Для кого ви це робите?

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Уряд працює не задля покращення дійсно реального покращення життя людей, виходу країни з кризи, а задля забаганок шановної організації. Більшість законопроектів, які вимагає МВФ щодо української банківської системи, це фактично є знищення і підпорядкування за кордону.

Та найяскравішим моментом тижня став... бій. Гео Лероса і Миколи Тищенка. Тищенко не стерпів критики президента:

Гео Лерос народний депутат, позафракційний:

Ви перетворюєте країну на мафію, на філіал мафії, добре, що тут є такі люди як пан Тищенко ....

Тепер обох депутатів можуть на п’ять днів відсторонити від засідань, їм - на покарання, іншим - на науку.

Без поєдинків, але в палкій дискусії депутати вирішували, чи треба звертатися до конгресу США, аби отримати статус основного союзника поза НАТО.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Цей статус дозволяє багато речей, яких Україна не має. Наприклад, розміщувати на своїй території американський військовий контингент. Ну звісно, за нашої згоди.

Та в результаті - лише 24 голоси "за". Натомість нардепи закликають колег реформувати СБУ. Що наблизить Україну до членства в Альянсі. Цей документ уже наступного пленарного тижня з'явиться в залі. Тоді ж очікують під куполом і податковий законопроєкт - 5600. До нього надійшла рекордна кількість поправок - понад 11 тисяч. Деякі скандальні норми уже прибрали.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Питання про оподаткування огородів, те, що називається, хочуть зменшити кількість неоподаткованої землі - це до пів гектара. Зараз є компромісна позиція, що в межах населеного пунку це не працює.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Ми виключили деякі повноваження Державної податкової служби. На кшталт того, що скажімо, все майно платника податків потрапляє до податкової застави з моменту винесення рішення Державної податкової служби.

Не менш скандальний законопроєкт, про олігархів, теж планують винести в зал наприкінці вересня. Та тут не все так просто. У парламент надійшов лист від омбудсмена щодо неконституційності документа. Рекомендація - відправити його на розгляд Венеційської комісії. Чотири фракції це підтримали.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Наділення будь-якої особи в країні статусом олігарха робиться не через суд, а виключно рішенням одного органу - ради Нацбезпеки і оборони. Це чиста узурпація влади.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

По чотирьом ознакам, які запропоновані в законопроекті, під олігарха можна підвести десятки тисяч тих, хто займається бізнесом.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

У нас вже є орган, який повинен боротися з олігархами, він називається антимонопольний комітет. Тільки він з ними не бореться. Чому?

Та слуги - проти. Мовляв, відправляти закон у "Венеційку" треба вже після ухвалення. Тож чия позиція візьме гору - лишається інтригою.

Ще одна інтрига - кадрові перетасовки.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Міністрів по осені рахують. Цей політичний сезон стане останнім одразу для кількох урядовців. Крісла під ними хитаються вже кілька місяців. Та кому треба на вихід приготуватися - офіційно таємниця за сімома замками.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

По прем’єру - точно це фейк. Трьох тире чотирьох. Бачите, всі знають відповідь, немає прізвищ.

У куларах подейкують, що попрощатися можуть із віцепрем'єром зі стратегічної промисловості, міністрами оборони та соцполітики. А ще, можливо, культури та юстиції. А от очільник МОЗ, який сам обіцяв піти у відставку, якщо до кінця літа повністю не вакцинує 5 мільйонів українців, виправдовується. Мовляв, виконав іншу обіцянку - про 10 мільйонів щеплень.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Щодо повністю вакцинованих - ми розраховували на перемовинах з американськими колегами, що в нас може бути вакцина "Джонсон", яка потребує однократне введення, але прийшло 2 млн модерни.

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":

Питання щодо його відставки, я не думаю, що буде стояти руба, але все одно за ним відповідальність - чому люди не йдуть вакцинуватись.

І за ним, і за депутатами ще й відповідальність - підготуватися до можливого локдауну.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна патформа - За життя":

Однозначно надо увеличить финансирование медицины. Мы уже сейчас видим, что денег на медицину недостаточно, что и задержки идут, зарплаты по врачам, и недофинансирование районных и городских больниц. Поддержим инициативу по увеличению финансирования медицины и по улучшению условий вакцинации людей.

Та наразі уряд із такими проханнями до депутатів не звертався. Там посилено готують проєкт бюджету на наступний рік. Обіцяють подати до 15 вересня.