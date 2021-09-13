З верхнього ярусу зірвався кіт під час матчу

Драма на стадіоні. У Майямі під час футбольного матчу з верхнього ярусу зірвався кіт. Останньої миті зачепився за дріт кігтями й на хвилину завис у повітрі.

Вболівальники з нижнього ярусу не розгубилися, розгорнули американський прапор і впіймали чотирилапого. За інцидентом з великих екранів спостерігали й решта глядачів. Після щасливої розв'язки святкував увесь стадіон. Кіт відбувся переляком, подряпав своїх рятівників і втік.