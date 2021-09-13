У Маямі вболівальники врятували кота під час футбольного матчу [ Редактировать ]
Драма на стадіоні. У Майямі під час футбольного матчу з верхнього ярусу зірвався кіт. Останньої миті зачепився за дріт кігтями й на хвилину завис у повітрі.
Вболівальники з нижнього ярусу не розгубилися, розгорнули американський прапор і впіймали чотирилапого. За інцидентом з великих екранів спостерігали й решта глядачів. Після щасливої розв'язки святкував увесь стадіон. Кіт відбувся переляком, подряпав своїх рятівників і втік.
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