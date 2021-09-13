КНДР випробувала нову крилату ракету великої дальності [ Редактировать ]
КНДР випробувала нову крилату ракету великої дальності. Як повідомляють південно-корейські медіа, снаряд розробляли останніх два роки.
У ніч на понеділок військові влаштували різні випробування: частин ракети, двигунів, систем управління та наведення. Запущеним ракетам вдалося влучити в ціль на відстані півтори тисячі кілометрів. Ці випробування загрожують безпеці в регіоні - заявили у США. Вашингтон стежить за ситуацією і консультується з колегами.
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