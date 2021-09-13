В понедельник, 13 сентября, в Турции произошло ДТП с украинскими туристами. Перевернулся автобус. Как оказалось, ДТП произошло из-за сердечного приступа у водителя. Он умер на месте происшествия. Об этом сообщает DHA.

Так, на 13-м километре трассы Мугла-Денизли у 54-летнего водителя автобуса произошел сердечный приступ, в результате чего он потерял управление и автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который вез студентов.

В туристическом автобусе были более 40 туристов из Украины и России. Водитель умер на месте, еще 30 человек пострадали, состояние трех студентов тяжелое.

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