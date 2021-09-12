В ночь на воскресенье, 12 сентября, в курортной Кирилловке пьяный мужчина за рулем авто "ВАЗ-2104" не справился с управлением и протаранил несколько преград. Среди них - скульптуру "Дельфины". Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Двигаясь по Приморскому бульвару, нетрезвый водитель сбил лавочки, уличный фонарь, врезался в кирпичный забор и в скульптуру "Дельфины".

Нарушителя задержали полицейские. Содержание алкоголя в его крови достигало 2,3 промилле при разрешенных 0,2. Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.

На водителя составили административные протоколы по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что недавно в Кирилловке гидроцикл влетел в "банан" с отдыхающими.