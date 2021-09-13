Кабмин готовится к "желтой зоне": чего ждать [ Редактировать ]
В Украине готовятся усилить карантин. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщается на "Правительственном портале".
Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Отмечается, что в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях высокие темпы роста новых случаев.
Новые правила
Ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности могут не распространять на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты, предложили в Минздраве.
Такой сертификат удостоверяет:
- вакцинацию,
- действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест,
- или наличие справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.
Проверки
Правоохранители возобновили проверки на соблюдение карантинных правил.
На прошлой неделе проверены 40 тысяч субъектов хозяйствования, составлены 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесены почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима.
Поиск подделок COVID-сертификатов
Правоохранители активизируют проверки относительно возможной подделки сертификатов вакцинации. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции.
В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия.
Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
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