На Прикарпатті затримали двох братів-злочинців, які грабували державні та офісні приміщення. Пошту, медпункти, магазини, і навіть сільські ради - оббирали вночі.

Лише минулого тижня вчинили щонайменше шість крадіжок. Своє місце перебування зловмисники постійно змінювали, аби заплутати правоохоронців. Розшукали їх в одному з хостелів Івано-Франківська. Вилучили крадені ноутбуки, телефони, гроші та інші цінні речі.