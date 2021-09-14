Правоохоронці затримали братів-шахраїв, які грабували держприміщення [ Редактировать ]
На Прикарпатті затримали двох братів-злочинців, які грабували державні та офісні приміщення. Пошту, медпункти, магазини, і навіть сільські ради - оббирали вночі.
Лише минулого тижня вчинили щонайменше шість крадіжок. Своє місце перебування зловмисники постійно змінювали, аби заплутати правоохоронців. Розшукали їх в одному з хостелів Івано-Франківська. Вилучили крадені ноутбуки, телефони, гроші та інші цінні речі.
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