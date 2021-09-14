США очікує нове стихійне лихо [ Редактировать ]
На США насувається новий тропічний шторм - Ніколас. Першим зустріти удар стихії готуються Техас та Луїзіана.
Синоптики попередили про загрозу серйозних повеней, тож місцева влада заходилася зміцнювати берегову лінію та вживати протипаводкових заходів. При цьому регіон ще не оговтався від нищівного урагану Айда, який став одним із найсильніших у США з 2005-го року. Стихія забрала життя 71-єї людини.
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Першим зустріти удар стихії готуються Техас та Луїзіана.
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На американские штаты Техас и Луизиана надвигается новый тропический шторм