Во вторник, 14 сентября, в 20:00 по киевскому времени, пройдет осенняя презентация Apple, на которой ожидается анонс смартфонов iPhone 13, умных часов Apple Watch Series 7 и наушников AirPods 3.

Мероприятие будет виртуальным, как и несколько прошлых пресс-конференций Apple, из-за пандемии COVID-19. Переход к виртуальному формату позволил Apple найти более творческие способы представления своих последних продуктов. Apple пользуется этим и записывает высококачественную презентацию с интересным спецэффектами.

Есть разные способы посмотреть презентацию в прямом эфире независимо от того, какое устройство или платформу вы используете:

веб-сайт Apple;

официальная прямая трансляция Apple на YouTube;

приложение Apple Developer;

приложение Apple TV.

Если вы пропустите прямую трансляцию, то сможете пересмотреть мероприятие на веб-сайте Apple и YouTube.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в iPhone 13 будет терабайт встроенной памяти. Также вместе с iPhone 13 может быть представлен самый дешевый iPhone SE с 5G.

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