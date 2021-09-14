Презентация iPhone 13: когда и где смотреть [ Редактировать ]
Во вторник, 14 сентября, в 20:00 по киевскому времени, пройдет осенняя презентация Apple, на которой ожидается анонс смартфонов iPhone 13, умных часов Apple Watch Series 7 и наушников AirPods 3.
Мероприятие будет виртуальным, как и несколько прошлых пресс-конференций Apple, из-за пандемии COVID-19. Переход к виртуальному формату позволил Apple найти более творческие способы представления своих последних продуктов. Apple пользуется этим и записывает высококачественную презентацию с интересным спецэффектами.
Есть разные способы посмотреть презентацию в прямом эфире независимо от того, какое устройство или платформу вы используете:
- веб-сайт Apple;
- официальная прямая трансляция Apple на YouTube;
- приложение Apple Developer;
- приложение Apple TV.
Если вы пропустите прямую трансляцию, то сможете пересмотреть мероприятие на веб-сайте Apple и YouTube.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в iPhone 13 будет терабайт встроенной памяти. Также вместе с iPhone 13 может быть представлен самый дешевый iPhone SE с 5G.
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