Инсайдер Джон Проссер, знаменитый своими инсайдами касательно техники Apple, в свежем выпуске подкаста Front Page Tech на YouTube приоткрыл завесу тайн касательно новых смартфонов компании. По словам инсайдера, со ссылкой на анонимные источники, в iPhone 13, которые выйдут уже в этом году, покупателям будут предложены версии с 1 ТБ встроенной памяти.

Увеличение памяти коснется только моделей Pro и Pro Max, а в обычном iPhone 13, вероятно, будет лишь 512 ГБ или 256 ГБ.

Apple не спешит увеличивать память своим смартфонам, очень медленно подходя к апгрейду этого объема. До сих пор в линейке iPhone 12 есть модель на 64 Гб – считается, что подавляющему большинству пользователей этого достаточно, да и цена остается привлекательнее.

Увеличение памяти коснется только моделей iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

С другой стороны, сейчас даже в самых бюджетных моделях на Android встречаются варианты с 128 ГБ в базовой комплектации. А конкурент в лице Samsung уже давно перешагнул отметку в 1 ТБ в своих смартфонах – первым таким был Samsung Galaxy S10+, который еще поддерживает карты расширения MicroSD такого же объема.

При этом 1 ТБ постоянной памяти в смартфонах других компаний уже встречается. Например, был Samsung Galaxy S10+ со встроенным терабайтом памяти, а в некоторых моделях есть слот для карт microSD такой же емкости.

У Apple среди мобильных устройств 1 ТБ памяти встречается только на iPad Pro

Терабайт памяти встречается в других устройствах Apple, например, в планшете iPad Pro. А текущий максимум для смартфонов – 512 ГБ в iPhone 12 Pro Max.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple планировала выпустить самый тонкий MacBook Air в истории. Также недавно GOODRAM представила свой первый внешний SSD-накопитель емкостью до 2ТБ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.