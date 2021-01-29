Apple iPhone 13 получит терабайт памяти [ Редактировать ]
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Инсайдер Джон Проссер, знаменитый своими инсайдами касательно техники Apple, в свежем выпуске подкаста Front Page Tech на YouTube приоткрыл завесу тайн касательно новых смартфонов компании. По словам инсайдера, со ссылкой на анонимные источники, в iPhone 13, которые выйдут уже в этом году, покупателям будут предложены версии с 1 ТБ встроенной памяти.
Увеличение памяти коснется только моделей Pro и Pro Max, а в обычном iPhone 13, вероятно, будет лишь 512 ГБ или 256 ГБ.
Apple не спешит увеличивать память своим смартфонам, очень медленно подходя к апгрейду этого объема. До сих пор в линейке iPhone 12 есть модель на 64 Гб – считается, что подавляющему большинству пользователей этого достаточно, да и цена остается привлекательнее.
Увеличение памяти коснется только моделей iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
С другой стороны, сейчас даже в самых бюджетных моделях на Android встречаются варианты с 128 ГБ в базовой комплектации. А конкурент в лице Samsung уже давно перешагнул отметку в 1 ТБ в своих смартфонах – первым таким был Samsung Galaxy S10+, который еще поддерживает карты расширения MicroSD такого же объема.
При этом 1 ТБ постоянной памяти в смартфонах других компаний уже встречается. Например, был Samsung Galaxy S10+ со встроенным терабайтом памяти, а в некоторых моделях есть слот для карт microSD такой же емкости.
У Apple среди мобильных устройств 1 ТБ памяти встречается только на iPad Pro
Терабайт памяти встречается в других устройствах Apple, например, в планшете iPad Pro. А текущий максимум для смартфонов – 512 ГБ в iPhone 12 Pro Max.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple планировала выпустить самый тонкий MacBook Air в истории. Также недавно GOODRAM представила свой первый внешний SSD-накопитель емкостью до 2ТБ.
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