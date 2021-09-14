Один український військовий загинув минулої доби на Сході країни. Смертельного кульового поранення зазнав командир механізованого відділення Дем'ян Данилів зі Львівщини, йому було 24. Це вже четверта смерть українського армійця на фронті за останні дні.

Загалом ворог 12 разів відкривав вогонь. Бив із артилерійських систем, мінометів різних калібрів, гранатометів і кулеметів. Сьогодні під ворожий обстріл поблизу окупованої Горлівки потрапила наша знімальна група. З-під ворожих куль, Руслан Смещук.

Навкруги свіжі вирви - від ворожих гаубичних снарядів, а на горизонті окупована Горлівка, з боку якої сюди і гатили. Осколки від снарядів ще навіть не встигли окислитися.

Вони вздовж посадки - орієнтир чітко знають. І можуть просто ну так взяти - тух тух тух і сюди накласти. І все - тому що клацає весь час тут.

Але наразі саме в цих окопах тихо. Проте доки працюємо тут - чуємо як по позиціях в сусідньому Нью-Йорку - гатить ворожа артилерія.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Періодично на горизонті ми чуємо поодинокі потужні вибухи й серії вибухів. Це вже протягом декількох годин, як повідомляють військові, супротивник обстрілює їхні позиції з-під Горлівки із гармат.

Наразі на цьому напрямку, та і взагалі майже по всій лінії фронту, суттєве загострення.

Кожен день прилітає - нема такого дня, щоб не прилітало. ми зараз з вами спілкуємося - і може прилетіти - так що так.

Невдовзі переконуємося в цьому особисто. При переміщенні з однієї позиції на іншу - ворожий вогонь притискає нас до землі.

та та та - в окоп - бігом! в траншею! бігом в окоп - та та та - Оце те, що я вам казав - на рівному місті.

Як тільки стрілянина вщухає, військові намагаються вивезти нас з передових окопів трохи далі в тил - там, де безпечніше. Але тільки-но починаємо рух - знову активізується ворожий кулемет.

Лежать! Давай! Трішь. На позицію! Реб у них тут четенько працює. На позицію! Плюс!

Тож доводиться хутко перебігати у більш захищену частину окопів - адже в будь-яку мить може "прилетіти" і щось по важче.

Вот вам началось веселье. Бачите яке в нас хороше перемирря?

Руслан Смещук, кореспондент:

Коли ми вже виходили з позиції почалися поодинокі простріли, а потім і щільні досить обстріли з кулеметів, тому нам сказали сховатися в укриття. Така ситуація небезпечна тим, що часто от такі простріли - це прикриття для ворожого снайпера.

Проте цього разу просто перечекати, коли ворог припине обстрілювати українські позиції, нам не вдається.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Вогонь стає небезпечним і вояки отримали дозвіл на відкриття вогню у відповідь. І от зараз тут відбувається стрілецький бій.

Вояки б'ють по вогневих точках супротивника. При цьому діють вкрай обережно: змінюють бійниці та не затримуються на одному місці довше декількох секунд. Аби не стати здобиччю для ворожих снайперів.

Невдовзі українським солдатам вдається вгамувати ворога - і нас евакуюють у безпечне місце. І от саме в таких умовах, а часто і набагато гірших і небезпечних, для цих мужніх чоловіків проходить кожен день їхнього фронтового життя. Сьогодні вночі ворожий снайпер застрелив ще одного захисника...