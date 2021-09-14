Вимагачів криптовалюти викрили на Тернопільщині [ Редактировать ]
Підпалили два магазини, щоб отримати цифрові гроші! Вимагачів криптовалюти викрили на Тернопільщині. 7 мільйонів гривень у біткоїнах - група зловмисників хотіла отримати від місцевого підприємця. Аби змусити заплатити, чоловіка постійно тероризували.
Та після того, як підпалили два магазини - підприємець звернувся в поліцію. Правоохоронці встановили рекетирів. Організатор виявився хорошим знайомим бізнесмена. Йому та двом його спільникам уже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєне вимагачам може загрожувати до десяти років за ґратами.
Євген Біленький, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України:
Один житель Тернополя, який знав потерпілого. Другий житель Київської області, який здійснював телефонні дзвінки з погрозами. І третій - житель Вінниці, який здійснював підпали торгових кіосків. Близько десяти одночасних обшуків було проведено в різних регіонах України. В результаті яких було вилучено достатньо беззаперечних доказів їх причетності - сімкарти, футболки, в які вони були вдягнуті під час скоєння злочинів.
по теме
Шість із половиною тисяч гривень. Таку мінімальну зарплату заклали урядовці в проєкт держбюджету на наступний рік. При цьому зросте виплата вже цьогоріч у грудні, а протягом 22 року суттєвих підвищень не буде.
Всемирный банк предоставит Украине второй транш в 350 миллионов долларов, но при выполнении определенных условий
За словами косметологів, молоко віслюків зволожує шкіру, захищає від ультрафіолету. А також запобігає передчасному старінню.
У поліських лісах у розпалі - грибний сезон. У ліси рушили тисячі любителів "тихого полювання". Чи вродили цьогоріч гриби та скільки за них правлять? Наші кореспонденти дізнавалися.
Як тільки підуть дощі - лісівники прогнозують справжній грибний бум і закликають усіх збирачів не забувати про головне правило грибника: "Не знаєш гриба - не клади у кошика!".