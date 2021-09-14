Підпалили два магазини, щоб отримати цифрові гроші! Вимагачів криптовалюти викрили на Тернопільщині. 7 мільйонів гривень у біткоїнах - група зловмисників хотіла отримати від місцевого підприємця. Аби змусити заплатити, чоловіка постійно тероризували.

Та після того, як підпалили два магазини - підприємець звернувся в поліцію. Правоохоронці встановили рекетирів. Організатор виявився хорошим знайомим бізнесмена. Йому та двом його спільникам уже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєне вимагачам може загрожувати до десяти років за ґратами.

Євген Біленький, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України: