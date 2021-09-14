Інтерактивний урок для дітей від патрульних та рятувальників

Поліцейські, рятувальники та пожежники - усі на шкільному подвір'ї. У Черкасах підрозділи МВС розпочали цикл інтерактивних уроків для школярів. Щоправда, проводять їх не в класах, а просто неба зі справжніми машинами, технікою та спеціальним спорядженням. Чому навчають та чи сподобалося дітям? - дізнавався Станіслав Кухарчук.

Пожежники й поліцейські - такого у дворі цієї черкаської школи ще не бачили. Діти в захваті, адже більшість із них зблизька такої спецтехніки не бачили.

Поки є час, сапер Сергій Терещенко розкладає на імпровізованому стенді свій скарб - бронежилет, міношукач, шоломи та навіть навчальний матеріал у вигляді знешкоджених гранат та снарядів. На інтерактивних уроках річ незамінна, каже рятувальник.

Сергій Терещенко, сапер ГУ ДСНС у Черкаській області:

Ознайомити дитину, що якщо вона знайде щось схоже на снаряд, вона не брала його в руки і щоб одразу зверталась до дорослого, а мама, чи папа подзвонили на гарячу лінію.

Та щойно поліцейські та рятувальники розклали експонати, школярі йдуть штурмом на майданчик. Адже на цьому уроці їм дозволено не лише дивитися і слухати, а й випробовувати.

А зацікавити дітей - є чим. В ігровій формі поліцейські вчать наймолодших правил дорожнього руху, рятувальники показують, як гасити пожежу. Щоправда, діти настільки активні, що впоратись із ними не під силу навіть досвідченому копу.

Аліна Колісник, інспектор відділу зв'язків з громадськістю ГУ Патрульної поліції в Черкаській області:

Звичайно, що важко, але нічого страшного, заради наших дітей ми готові працювати.

Поки малеча розважається в спецавтомобілях та приміряє бронежилети й шоломи, шестикласник Максим роздивляється техніку рятувальників - вона йому сподобалась найбільше.

Максим Співаков, школяр:

Мені подобається пожежна машина. Бо вони рятують життя людей … мені найбільше сподобались різаки по металу - ними дістають людей з машин.

На цей інтерактивний урок прийшли понад сто учнів. Директорка школи й сама в захваті від дійства

Оксана Коваленко, директор черкаської школи №33:

Ми думали, що це буде цікаво тільки молодшим школярам …але дивимося, як вдягають бронежилети восьмикласники й це радує, що дітям це цікаво.

Такі інтерактивні уроки поліцейські й рятувальники планують провести у всіх школах Черкас до 25 вересня.