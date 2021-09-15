Стоунгендж зачинили на капітальний ремонт [ Редактировать ]
Стоунгендж зачинили на капітальний ремонт. Реставрацію востаннє робили 60 років тому. Нині за допомогою лазерного сканування у велетенських валунах виявили тріщини.
Бетонний розчин, яким брили скріпили між собою у минулому столітті - теж почав розсипатися. Тож нині його замінять вапняковою сумішшю. Тріщини у каменях - заліплять.
Роботи планують завершити за два тижні. Стоунгендж - це коло з кам'яних стовпів діаметром понад сто метрів. Його звели приблизно в той самий час, що і піраміди Хеопса. Утім, призначення пам'ятки - досі залишається загадкою.
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