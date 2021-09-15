Италия планирует ввести обязательную вакцинацию для госслужащих [ Редактировать ]
Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил о возможном введении "зеленых пропусков", удостоверяющих вакцинацию от COVID-19, для госслужащих. Окончательное решение будет принято в четверг, во время заседания правительства.
Об этом сообщает итальянское издание Аvvenire.
В свою очередь премьер выступает за введение в середине октября обязательной иммунизации для данной категории людей, несмотря на несогласия с этим лидеров ультраправых.
По его словам, властям необходимо в ближайшее время распространить действие "зеленых пропусков" среди 1,2 млн сотрудников государственных учреждений.
Стоит отметить, что подобное ограничение уже ввели в Италии для школ и высших учебных заведений, работников и учащихся не будут пускать без так называемых "зеленых пропусков", удостоверяющих вакцинацию от коронавируса.
Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
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