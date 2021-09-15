Кабинет министров Украины продлил действие зеленых COVID-сертификатов международного образца до одного года. Они доступны после полного курса вакцинации от COVID-19.

Согласно дополнению к вчерашнему "карантинному постановлению", срок действия международного COVID-сертификата составляет 365 дней со дня введения последней дозы в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19.

В то же время международный сертификат, который формируется на основании ПЦР-теста, будет действителен в течение 72 часов (с часа забора материалов для теста). А тот, который формируется на основании информации о выздоровлении от COVID, - 180 дней от даты забора материалов на позитивный тест.

Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

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