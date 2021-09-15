Ворог продовжує атакувати позиції українського війська на Сході. Напередодні обстріляв українську вантажівку Спільного центру координації та контролю з артилерії та мінометів. Вогонь відкрив близько десятої вечора, неподалік Шумів на Донеччині.

У штабі повідомили, що автомобіль мав спеціальні розпізнавальні знаки Спільного центру, але незаконні збройні формування цим знехтували... Загалом, минулої доби противник влаштував чотири обстріли. В результаті атак, один український захисник отримав осколкове поранення. Зараз його стан задовільний. На зухвалі ворожі атаки українські оборонці відповіли вогнем.

А далі про те, як відновлюють інфраструктуру у прифронтовій зоні після ворожих обстрілів. Репортаж Руслана Смєщука.

Прифронтова Авдіївка. Чергова вахта рятувальників намагається до осінніх дощів відновити якомога більше будинків, зруйнованих ворожими обстрілами.

Олександр Павлюк, командувач Операції Об'єднаних сил:

Особовий склад об'єднаних сил крім того, що захищає Україну на передовій, також займається відновленням інфраструктури, допомогає людям, які постраждали.

Олексій Мігрін, начальник Головного управління ДСНС у Донецькій області:

Майже вздовж всієї лінії розмежування працюють 150 рятувальників з 8 областей України в 20 населених пунктах.

Андрій - рятувальник із Херсонщини. Уперше бере участь у таких роботах. І досі не може звикнути до місцевих реалій, де війна та мир перетнулися в одному місці й часі.

Андрій Охналь, рятувальник:

Був неочікуваний контраст. Я не очікував, що будуть чутні взриви, а під час взривів будуть гратися діти і взагалі на них не зважати.

Своєю чергою місцеві жителі радіють та дивуються швидкості, з якою тривають відновлювальні роботи.

Большое спасибо вашим хлопцам, это не люди, а роботы! Роботы! Такую роботу проделать!

Наталія Геннадіївна, місцева жителька:

Я вижу, там на Пушкина поремонтировали, там у соседа поремонтировали, тут у соседа поремонтировали. Пошла написала акт, у меня был, написала заяву - и через три дня - пожалуйте в двор. Быстро все, аккуратно.

Такі роботи на Донеччині тривають із 17-го року. За цей час українські солдати відремонтували понад тисячу будинків, пошкоджені ворожими снарядами.

Олександр Павлюк, командувач Операції Об'єднаних сил: