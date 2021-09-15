Так заявили в "Євросолідарності" і закликали владу гарантувати людям доступ до субсидій без паперової тяганини і бюрократії.

Додаткові 12 мільярдів на субсидії планує додати цього року уряд. Однак, цієї суми може не вистачити за нинішніх рекордних цін на балкитне паливо в Європі. Так заявили в "Євросолідарності" і закликали владу гарантувати людям доступ до субсидій без паперової тяганини і бюрократії.

Петро Порошенко, лідер партії "Європейська солідарність":