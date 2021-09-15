Уряд планує додати 12 млрд на субсидії [ Редактировать ]
Додаткові 12 мільярдів на субсидії планує додати цього року уряд. Однак, цієї суми може не вистачити за нинішніх рекордних цін на балкитне паливо в Європі. Так заявили в "Євросолідарності" і закликали владу гарантувати людям доступ до субсидій без паперової тяганини і бюрократії.
Петро Порошенко, лідер партії "Європейська солідарність":
Ми наголошуємо, що 12 млрд, які нарешті озвучили, почувши нашу ініціативу за 4 місяці, і ми вимагаємо, щоб зараз були внесені зміни до держбюджету на поточний 21-й рік для забезпечення субсидіями. Бо за розрахунками, при поточних цінах на газ, право на субсидії від 60 до 70 відсотків українських громадян.
по теме
Бо майже всі гроші, закладені в кошторисі на поточний рік - а це 36 мільярдів - вже використали.
Вже за два тижні, за законом, уряд має подати парламенту проект державного бюджету на наступний рік.
Наразі кількість членів налічує майже тисячу осіб. Приймальня стане майданчиком для спілкування, навчання і розвитку.
До опалювального сезону - місяць, та люди вже підбивають свій сімейний бюджет:
Слідчі ДБР перевіряють достеменність відео, на якому начебто фігурує нардеп Гео Лерос. Вже відкрили кримінальне провадження. От тільки в якому статусі проходитиме політик - ще не визначилися.