Американські генетики планують воскресити мамонтів [ Редактировать ]
Воскресити мамонтів хочуть американські генетики. Проєктом займається приватна компанія, яка працює у галузі біології, разом із Гарвардською медичною школою.
Дослідники планують використати ДНК із решток мамонтів. Повноцінного клона на його основі зробити неможливо, бо генетична інформація збереглася погано. Тож генетики вирішили поєднати ДНК мамонта й азійського слона, а потім вживити його "сурогатній матері". Сподіваються, що перші дитинчата з'являться на світ за 4-6 років.
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