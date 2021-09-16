В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассказали, что бустерная доза вакцины от коронавирунсой инфекции, производства компании Pfizer, способна лишь улучшить иммунитет, однако не нужна для защиты от болезни.

Согласно данным Управления, снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом коронавируса "Дельта" все еще официально не доказано.

Некоторые исследование показывают, что эффективность снижает, а другие - что нет. В целом результаты свидетельствуют о том, что вакцины против коронавируса, подтвержденные в США, достаточно эффективно защищают от тяжелого течения заболевания или смерти.

Отмечается, что бустерные дозы препарата должны уменьшить риск госпитализаций с COVID-19, а также смерти от болезни. При этом лицензирование "бустеров" должно учитывать динамику пандемии на территории США.

Читайте также, в Великобритании начнут вводить бустерные прививки от COVID-19. Третью дозу предложат людям старше 50-лет, а также работникам в сферах здравоохранения и социальной помощи, тем, кто не сможет сделать прививку из-за аллергии на мРНК-вакцину, предложат сделать бустерный укол препаратом AstraZeneca.

Кроме того, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве Федор Лапий заявил о том, что Украина будет рассматривать возможность введения бустерной прививки, когда будет достаточно научных данных.

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