Віктор Ляшко заявив, що деякі регіони України можуть потрапити до червоної зони [ Редактировать ]
До червоної зони карантину можуть потрапити деякі регіони України. Зокрема, Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
У цих областях динаміка захворюваності на ковід стрімко зростає. Відчутно збільшується завантаженість медустанов. Раніше очільник МОЗу повідомляв, що найближчими днями має відбутися засідання комісії з питань техногенної безпеки, де й ухвалять рішення щодо подальшого зонування.
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