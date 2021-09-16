В городе Глухов, который находится в Шосткинском районе Сумской области, мужчина убил своего трехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, подозреваемый забрал ребенка из садика, однако домой с ним не вернулся. Обоих изначально решено было подать в розыск как пропавших без вести. В итоге изверг покончил с ребенком и бросил его в лесополосе.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции выясняют у злоумышленника мотивы страшного преступления. По предварительным данным, он совершил убийство 3-летнего малыша путем удушения. Ему грозит длительный тюремный срок.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, в Житомирской области возле села Тарасовка произошла трагедия. Так, во время отдыха семьи на берегу водоема пропал 6-летний мальчик, ребенка пытались разыскать, но безрезультатно, а уже утром следующего дня тело ребенка достали из воды спасатели.

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