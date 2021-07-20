В Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к жестокому убийству жены и собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о кровавой расправе в одной их квартир областного центра поступило в полицию в 7:15 утра 20 июля. Женщина рассказала правоохранителям, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь.

За считанные минуты на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали подозреваемого. В квартире они обнаружили окровавленные, изуродованные тела двух женщин - 56 и 22 лет - с многочисленными рублеными ранами. Там же находилось и орудие преступления - топор.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Решается вопрос о задержании мужчины, избрании ему меры пресечения и объявлении о подозрении. За умышленное убийство двух и более людей (п.1 ч. 2 ст. 115 УКУ) мужчине грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

Напомним, что недавно в поселке Райгородок Донецкой области пьяный мужчина убил топором мать из-за того, что она требовала от него устроиться на работу.

Как сообщали "Подробности", в начале июля под Харьковом задержали современного Раскольникова, который семь раз ударил старушку топором по голове.