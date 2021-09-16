Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель,на которой, среди прочего, обсудят и Украину. Это произйдет во время делового обеда в четверг, 16 сентября. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Лидеры государств будут обсуждать большое количество международных вопросов. В частности, Афганистан, Иран, Ливию, Украину и Беларусь, а также вызовы, связанные с безопасностью, миграцией, климатическим и цифровым переходом.

Отмечается, что также Макрон и Меркель собираются планировать саммит ЕС и Западных Балкан, который пройдет в столице Словении Любляне 6 октября. Дата была выбрана неслучайно, тогда приемник канцлера Германии еще не вступит в должность.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский готов провести личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако настаивает, чтобы на переговорах поднимался вопрос всех оккупированных территорий - и Донбасса, и Крыма.

Кроме того, лидеры стран-членов Европейского Союза не смогли договориться о проведении саммита с участием президента России Владимира Путина, который предложили провести канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.