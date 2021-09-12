Президент Украины Владимир Зеленский готов провести личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако настаивает, чтобы на переговорах поднимался вопрос всех оккупированных территорий - и Донбасса, и Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом".

Вместе с тем в Кремле наотрез отказываются обсуждать вопрос Крыма, который упорно считают своей "республикой".

Вы же слышали позицию российского президента - что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Поэтому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории.

Читайте также Встрече Зеленского и Путина мешает вопрос Крыма - Песков

Пресс-секретарь президента Украины добавил, что переговоры по поводу встречи лидеров двух стран ведутся, но, по большому счету, все зависит от Москвы.

Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России - согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять.

Напомним, что президент России Владимир Путин 20 марта 2020 года подписал указ, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в приграничных территориях Крыма и Севастополя. В перечень "приграничных территорий" попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки, Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя.

Читайте также Украина вводит санкции против 70 россиян из-за Крыма

По данным РБК, по состоянию на апрель 2020 года, иностранные граждане, в основном украинцы, владели в Крыму 11,5 тысячами земельных участков.

"Подробности" писали, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.