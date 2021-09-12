У Зеленского назвали условия для встречи с Путиным [ Редактировать ]
Источник: Пресс-служба Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский готов провести личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако настаивает, чтобы на переговорах поднимался вопрос всех оккупированных территорий - и Донбасса, и Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом".
Вместе с тем в Кремле наотрез отказываются обсуждать вопрос Крыма, который упорно считают своей "республикой".
Вы же слышали позицию российского президента - что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Поэтому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории.
Пресс-секретарь президента Украины добавил, что переговоры по поводу встречи лидеров двух стран ведутся, но, по большому счету, все зависит от Москвы.
Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России - согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять.
Напомним, что президент России Владимир Путин 20 марта 2020 года подписал указ, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в приграничных территориях Крыма и Севастополя. В перечень "приграничных территорий" попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки, Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя.
По данным РБК, по состоянию на апрель 2020 года, иностранные граждане, в основном украинцы, владели в Крыму 11,5 тысячами земельных участков.
"Подробности" писали, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.
по теме
В пятницу, 10 сентября, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Евросоюз будет ослабевать без Украины, а НАТО - иметь потери
Виктор Медведчук сделал заявление
Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства запланировано провести до конца 2021 года
Уп'яте за рік зустрічаються лідери Росії та Білорусі. Олександр Лукашенко прибув у Москву - обговорити план інтеграції двох держав.
Бывший посол США в Украине считает, что Киев не вступит в НАТО в ближайшее десятилетие. Существует противодействие внутри самого Альянса, который боится вызвать негативную реакцию со стороны России, отметил Джон Хербст