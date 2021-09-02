"Нормальный мужской разговор": Зеленский рассказал о встрече с Байденом [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Джозефом Байденом прошла в продуктивной и конструктивной атмосфере, и обе стороны заинтересованы в результативном диалоге. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Я не знаю, возникла "химия". Но то, что вместо часа встреча продолжалась два, свидетельствует о том, что стороны заинтересованы в диалоге и результате этого диалога. Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не в постоянно солнечной атмосфере, а в мужском разговоре.
По словам Зеленского, он услышал от Джозефа Байдена положительную оценку реформ, которые реализуются в Украине.
Особенно отметил земельную, судебную реформу. Все видят инфраструктурные изменения в Украине и тот или иной результат. Я доволен, что на уровне президента США видят позитив.
Президент Украины отметил, что со стороны Байдена не было негатива в отношении него и его команды.
Не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова.
По словам Зеленского, речь шла о гарантиях энергетической безопасности Украины, членстве в НАТО, урегулировании конфликта в Донбассе. Особое внимание во время разговора было уделено вопросу членства Украины в НАТО. Лидер США поддерживает евроатлантической интеграции Украины, но конкретных сроков присоединения к Альянсу озвучено не было.
Я услышал, что Президент поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО, но каким будет путь - сейчас сложно сказать.
Отдельно затрагивалась тема безопасности в Черноморском регионе.
Есть предметное вопросы и предметные предложения. Мы их будем обсуждать с США. Думаю, что министр обороны США прибудет в Украину. Будем ждать его визит и рабочие подгруппы по этому вопросу.
По словам Зеленского, Украина предложила Соединенным Штатам ряд инициатив по двустороннему сотрудничеству. Говорить об этих предложениях более подробно он не стал, заявив, что это связано с обороной государства.
Некоторые наши предложения были новыми для США. Они заинтересованы. Мы договорились, что они проработают детали этих предложений, и будет ответ.
Президент отметил, что во время встречи с Джозефом Байденом особое внимание было уделено вопросу временно оккупированного Крыма.
Много раз говорили о Крыме. По деоккупации Крыма, по пленным.
Также в Белом доме обсуждалась тема Донбасса.
Я предлагал форматы имплементации представителей США на уровне президента в формат мирного урегулирования конфликта в Донбассе. США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал.
Президенты США и Украины обсудили и "Северный поток-2", назвав его угрозой энергобезопасности Европы. Согласно принятому в ходе встречи заявлению, правительство США выделит Украине:
- $463 млн на поддержку демократии, прав человека, децентрализации;
- $60 млн на помощь в сфере безопасности;
- $12,8 млн для борьбы с коронавирусом;
- $45 млн в качестве гуманитарной помощи в связи с конфликтом в Донбассе.
Переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме длились более двух часов. Ранее "Подробности" опубликовали материал о том что успел Владиимир Зеленский до встречи с Байденом.
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