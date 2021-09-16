США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - оборонного альянса AUKUS. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте Белого дома.
Презентацию AUKUS провели лидеры стран - Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон. Трансляцию вел Белый дом в Twitter. Президент США заявил:
Мы все признаем необходимость обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе.
Первым проектом партнерства станет оснащение Австралии атомными субмаринами без ядерного оружия, заявил Джо Байден.
Мы не ведем речь о подводных лодках, оснащенных ядерными вооружениями. Речь идет о подводных лодках с ядерными реакторами, оснащенных обычными вооружениями.
США передадут Австралии технологии создания субмарин с ядерными реакторами. Их будут строить в австралийской Аделаиде. После создания оборонного альянса с Лондоном и Вашингтоном Австралия решила выйти из соглашения с Францией по строительству атомных субмарин, стоимостью $66 млрд.
Австралия также закупит американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk для установки на эсминцах королевского военно-морского флота Австралии. В рамках альянса AUKUS страны-участницы намерены усилить сотрудничество в сфере кибертехнологий и искусственного интеллекта.
Как сообщали "Подробности", CША могут отправить Украине компоненты системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол", которая стоит на вооружении в Израиле.
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