CША могут отправить Украине компоненты системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол", которая стоит на вооружении в Израиле. Соответствующую поправку к проекту об обороне на 2022 год разработали в Конгрессе США, пишет издание Politico.

Американские военные по указанию Конгресса в 2019 году купили у Израиля две системы ПРО "Железный купол". Это было сделано в качестве временной меры до запуска собственных новых систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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Армия США пыталась интегрировать "Железный купол", однако он не был предназначен для работы в рамках новой американской системы командования и управления армией, что ограничивает полезность системы при развертывании за рубежом.

Теперь конгрессмен Скотт Франклин от Флориды предложил поправку к законопроекту об оборонном бюджете США на 2022 год с требованием обязать администрацию президента Джо Байдена продать или передать Киеву новые системы ПВО/ПРО.

Поправка требует от Пентагона представить доклад с описанием вариантов возможной продажи или передачи ВСУ "существующих систем", которые, вероятно, не будут развернуты в ближайшем будущем в США.

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Напомним, что в марте 2021 года США предоставили Украине на укрепление безопасности $125 млн, а в июне - еще $150 млн.

В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах Вашингтон выделил по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, а в 2020 году - $300 млн. В 2021 году США выделили Украине на оборону $250 млн.

В конце августа 2021-го стало известно, что США выделили Украине на оборону еще $60 млн.