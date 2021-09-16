Керівника військово-цивільної адміністрації міста Щастя, на Луганщині, Олександра Дунця сьогодні було поранено внаслідок мінометного обстрілу, який вранці влаштували незаконні збройні угруповання. Наразі, відомо, що посадовця вже прооперували, його стан задовільний. Міни пошкодили адміністративну будівлю прикордонної служби та кілька автівок.

Минулої доби поблизу Авдіївки противник застосовував важкі міномети 120 калібру. У напрямку Південного бив із гранатометів, а біля Новолуганського - атакував зі стрілецької зброї. Втрат в українському війську немає. Наслідки обстрілу ворогом мирного міста бачив Руслан Смєщук.

Вот эта была первая, вот эта вот. Больше ничего не было после первых выстрелов. Потом, когда мы уже зашли, вот это вот случилось. Вот эта вот дыряка.

Луганська область, прифронтове місто Щастя. Перша серія ворожих мін раптово вдарила по цій вулиці з самого ранку. Влучаннями та осколками побило будівлю місцевого гуртожитку та житловий будинок.

Катерина Костюкова, жителька Щастя:

В семь часов ровно полетел снаряд в то здание. Через десять минут полетел снаряд сюда. Три выстрела было: в машину попал и вот это ж в окна. Мы никогда не думали, что может быть такое. Ничего не поняли, конечно, а потом уже, когда четвертый раз выстрел, а на пятый мы начали прятаться, кто куда. К соседке, на ту сторону.

А невдовзі по цьому ж місцю вдарила друга хвиля ворожих мін.

Яна Косенко, жителька Щастя:

Я не поняла, в чем дело. И быстренько за свое ниче, быстро к бабушке, потому что бабушке не 15 лет уже как бы. Я забегаю, она смотрит в окно. Я говорю, "куда вы". Я ее за шкирку и быстренько к нам. Я забрала ее к себе, забрала соседку с другой квартиры и посадила, так как на той стороне более-менее в безопасности.

Внаслідок ворожого обстрілу - осколками зачепило очільника місцевої адміністрації.

Олександр Дунець, керівник Щастинської військово-цивільної адміністрації:

Вдруге обстріляли населення міста Щастя. Цинічність цього обстрілу полягає у тому, що в саме цей час діти рухаються до школи. На щастя, жертв серед місцевого населення немає. В мене влучив осколок від міни 82 колібру. Були розбиті 20 вікон, та склопакетів. Та знищені одні вхідні двері.

А це вже селище Тарамчук неподілік від Мар'їнки - це Донецька область. Також вранці ворог обстріляв населений пункт зі 120-міліметрових гаубиць, та 100-міліметрових протитанкових гармат. Щонайменьше тринадцять снарядів влучили по цій вулиці.

Андрій, житель Тарамчука:

Я вышел пасти гусей. Два выстрела было, и потом началось по три. Видно, три пушки, и по три раза...

Під час обстрілу шрапнеллю побило будинки, і що особливо пригнічує місцевих жителів, зруйнувало трансформатор. Тож село Тарамчук вкотре лишилося знеструмленим.

Андрій, житель Тарамчука:

25 дней сидели без света и опять будем сидеть. Что такое без света: холодильника нет - всё... тут, он уже был добитый (дом), крыши нету, и на гараже криши нет. Тут трансформатор был, а сейчас - не знаю.

Тож коли в селищі знову з'явиться світло - невідомо.