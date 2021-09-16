Італія першою в Європі запровадить обов'язкову вакцинацію для всіх професій.

Від 15 жовтня працівники по всій країні не зможуть потрапити на свої робочі місця - без "зелених перепусток". Спочатку порушникам доведеться сплатити штраф - від 400 до тисячі євро.

А в разі виявлення підробки документа - іще більше. А якщо через відсутність "зеленої перепустки" працівник не з'явиться на роботі протягом п'яти днів, роботодавець матиме повне право розірвати контракт без виплат та компенсації.