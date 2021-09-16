ФПУ закликає уряд підтримати українців [ Редактировать ]
Підтримати українців гривнею закликають уряд у Федерації профспілок України. За приклад наводять європейські держави, де під час коронакризи допомагали своїм громадянам і при цьому заощаджували на видатках держустановам.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Наш уряд нічого кращого не придумав, як дати мізерну допомогу простим українським людям, простим українським сім'ям - приблизно по 70 грн на рік. Це не більше, не менше, як 5-6 отаких батонів. тобто вони вирішили, що вони кинуть людям кістку, кусок хліба протягом року і люди самі справляться з цими викликами. Час міняти уряд на більш фаховий.
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