В одном из населенных пунктов Николаевской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли кусты конопли, высотой более 3,5 метра. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Обыски были проведены во дворе одного из частных домохозяйств, принадлежащего 38-летнему местному жителю. Растения тщательно поливались, а также получали все необходимые удобрения. Сотрудники проверяли оперативную информацию.

В ходе обыска обнаружили кусты ухоженной конопли высотой более 3,5 метра. Мужчина выращивал наркотические растения прямо у себя на приусадебном участке, тщательно ухаживал за ними и оснастил капельным поливом.

Отмечается, что кусты были изъяты и отправлены на экспертиз, а также правоохранители открыли уголовное дело по статье посеве или выращивании снотворного мака или конопли. Известно, что владелец плантации может получить наказание в виде 3 лет ограничения свободы.

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Кроме того, у жителя Николаевской области обнаружили более 40 килограммов каннабиса. Общая стоимость изъятых наркотических веществ составляет около 8 млн гривен, злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УК, санкция предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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