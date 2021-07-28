В Херсонской области сотрудники полиции сожгли урожай насаждений конопли, обнаруженный в одном из населенных пунктов в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Посев конопли состоял из 34 700 кустов. Наркотики были обнаружены на территории Чаплынской территориальной общины. Также были задержаны 4 участника группировки, двум из которых уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 90 до 110 тысяч гривен.

Фото: Национальная полиция

Отмечается, что правоохранители получили санкцию суда на уничтожение изъятого "дурмана". В настоящее время продолжаются следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления, а также личностей, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Читайте также, у жителя Николаевской области обнаружили более 40 килограммов каннабиса. Общая стоимость изъятых наркотических веществ составляет около 8 млн гривен, злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УК. Санкция предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, в Херсонской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили огромную плантацию конопли, спрятанную в плавнях. Чтобы растения не обнаружили, они были высажены на заводненных участках на левом берегу Днепра.

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