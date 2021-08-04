Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли в городе Кривой Рог 10 тысяч кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным правоохранителей, общая стоимость обнаруженных наркотических растений составила 130 миллионов гривен. Злоумышленники выращивали кусты конопли на территории одного из домовладений. Бла построена специальная теплица, площадью в 2700 квадратных километров.

Отмечается, что была налажена схема распространения выращенного продукта как в Днепропетровской области, так и во всей Украине. В ходе следственных действий был задержан один из участников преступной группировки. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет заключения.

Читайте также, в Херсонской области сотрудники полиции сожгли урожай насаждений конопли, обнаруженный в одном из населенных пунктов в минувшие выходные. Наркотики были обнаружены на территории Чаплынской территориальной общины, также были задержаны 4 участника группировки.

Кроме того, у жителя Николаевской области обнаружили более 40 килограммов каннабиса. Общая стоимость изъятых наркотических веществ составляет около 8 млн гривен, злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УК, санкция предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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