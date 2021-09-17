СБУ викрила підпільне виробництво алкоголю у Дніпрі [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині СБУ заблокувала роботу міні-заводу з виробництва підпільного алкоголю, який щомісяця збував по 100 тонн фальсифікату.
Нелегальний бізнес організували четверо мешканців Запорізької області. Контрафакт продавали через мережі у Київській, Харківській та Сумській областях. Правоохоронці вилучили 16 тонн товару, інгредієнти, чорну бухгалтерію і документацію.
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