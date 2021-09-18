Руководство Латвии приняло решение изменить правила въезда для граждан Украины. Нововведение вступит в силу с 18 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Латвии.

Решение связано с тем, что латвийские власти внесли Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения страны. Таким образом, въезжать на территорию Латвии могут украинцы, которые имеют при себе COVID-сертификаты от стран-членов Евросоюза, Единого экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании. К тому же, принимаются и сертификаты в приложении "Дия" с QR-кодом.

Отмечается, что владельцам этих документов не нужно будет проходить 10-дневную самоизоляцию и проходить тестирование на COVID-19. Также перед прибытием в страну необходимо будет заполнить анкету на специальном сайте covidpass.lv.

Читайте также, Италия заявила об открытии границ для украинцев. Однако сейчас для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, туристам необходимо предъявить сертификат COVID-вакцинации, страна будет учитывать иммунизацию теми вакцинами, которые признаны в ЕС.

Кроме того, в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.

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