Нардепи презентують проєкт держбюджету на наступний рік [ Редактировать ]
Сьогодні в парламенті уряд презентує проєкт держбюджету на наступний рік. Нардепи розглянуть документ у першому читанні. А ще планують внести зміни до цьогорічного кошторису.
Зокрема, спрямувати додатково 12 мільярдів гривень на субсидії та майже 4 мільярди на виплату боргів військовослужбовцям. Також голосуватимуть законопроєкт про олігархів і податкові зміни. А ще хочуть заслухати Прем'єра про тарифи і підготовку до опалювального сезону. А от анонсовані раніше відставки міністрів цього тижня можуть і не відбутися, заявили в монобільшості.
Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України:
Існують якісь розмови - хтось комусь пропонує 50-70-100 тисяч за голос за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі перемовини. Але це точно негативно впливає на діяльність і імідж Верховної Ради України. Я хотів би звернутися до антикорупційних органів, аби вони все-таки взяли цю інформацію, опрацювали і, сподіваюсь, спростували ті дані.
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