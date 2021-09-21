Сьогодні в парламенті уряд презентує проєкт держбюджету на наступний рік. Нардепи розглянуть документ у першому читанні. А ще планують внести зміни до цьогорічного кошторису.

Зокрема, спрямувати додатково 12 мільярдів гривень на субсидії та майже 4 мільярди на виплату боргів військовослужбовцям. Також голосуватимуть законопроєкт про олігархів і податкові зміни. А ще хочуть заслухати Прем'єра про тарифи і підготовку до опалювального сезону. А от анонсовані раніше відставки міністрів цього тижня можуть і не відбутися, заявили в монобільшості.

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України: