В Алмати чоловік розстріляв п’ятьох людей [ Редактировать ]
П'ятеро людей загинули внаслідок стрілянини в Алмати. Місцевий житель відкрив вогонь по поліцейських і судових виконавцях, які прийшли його виселяти.
Приватний будинок суд постановив відібрати за борги. На пропозицію залишити житло 54-річний господар схопив зброю та впритул розстріляв візитерів. Серед жертв - двоє патрульних, судовий виконавець і ще двоє цивільних - сусіди стрільця. Нападника затримали.
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