На Харківщині викрили мережу нелегальних кол-центрів, які виманювали в людей дані їхніх банківських карток. А потім знімали з них гроші. За місяць мали близько мільйона гривень. Скільки часу працювали кол-центри, правоохоронці ще з'ясовують. Під час обшуків вилучили 350 комп'ютерів, мобільні телефони та чорну бухгалтерію. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Олександр Кобилка, слідчий відділу з розслідування особливо тяжких злочинів Нацполіції: