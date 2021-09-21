Нелегальну мережу кол-центрів викрили: підозрюваним загрожує до восьми років [ Редактировать ]
На Харківщині викрили мережу нелегальних кол-центрів, які виманювали в людей дані їхніх банківських карток. А потім знімали з них гроші. За місяць мали близько мільйона гривень. Скільки часу працювали кол-центри, правоохоронці ще з'ясовують. Під час обшуків вилучили 350 комп'ютерів, мобільні телефони та чорну бухгалтерію. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.
Олександр Кобилка, слідчий відділу з розслідування особливо тяжких злочинів Нацполіції:
Оператори систематично телефонували громадянам. Та під виглядом співробітників різних банків, видаючи їх за своїх менеджерів, під приводом вирішення існуючих проблем з картковим рахунком, отримували персональні дані потерпілих. Маючи відповідну інформацію, заволодівали їхніми грошовими коштами з карткових рахунків через банківські мобільні додатки.
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Скільки часу працювали кол-центри, правоохоронці ще з'ясовують. Під час обшуків вилучили 350 комп'ютерів, мобільні телефони та чорну бухгалтерію.
Якщо ви коли-небудь отримували таке смс, будьте впевнені, на вас полюють кібер-злочинці. Майже 50 тисяч ошуканих українців звернулися до правоохоронців з початку року.
Один такий документ для перетину державного кордону оформлювали за 500 гривень.
Ежемесячно прибыль мошенников составляла миллионы гривен
Тільки з початку цього року в поліцію звернулись майже 50 тисяч ошуканих українців. Чи впевнені ви, що ваші електронні гроші ще на вашому рахунку? І як одним натиском комп’ютерної мишки можна втратити всі збереження?