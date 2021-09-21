За минувшие сутки вакцину от коронавируса в Украине получили 108 736 человек. Это в три раза превышает показатель предыдущего дня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, одну дозу вакцины получили 62 909 человек, полностью иммунизированы - 45 827.

За прошедшие сутки население вакцинировали:

794 мобильные бригады,

2 814 пунктов прививания;

338 центров вакцинации.

Всего, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 366 925 человек.

В частности, получили одну дозу вакцины - 6 366 923 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 198 661 человек. В Украине в общем количестве уже проведено 11 565 584 прививки.

Ранее мы писали о том, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

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